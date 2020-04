Opnieuw ophef om straatbezoek van Braziliaanse president

Bolsonaro, die gisteren ook de straat op ging om zijn aanhang te begroeten en tegen de regels in koffie dronk en een broodje at bij een bakker in Brasília, is zelf de afgelopen weken tientallen keren in contact geweest met besmette personen. In zijn omgeving zijn zeker 24 mensen besmet geraakt met het coronavirus, onder wie ook leden van zijn regering. Het merendeel daarvan werd besmet tijdens een bezoek aan Florida vorige maand, waar Bolsonaro een delegatie leidde die een bezoek bracht aan de Amerikaanse president Donald Trump. Bolsonaro liet zich daarna ook testen op het virus en meldde via sociale media dat het resultaat negatief was. Ondanks herhaalde oproepen van media en critici, weigert hij daarvan een officieel document te tonen. Nadat journalisten hem vrijdag vroegen welk doel zijn bezoek aan het militair hospitaal had, antwoordde hij cynisch: ,,Om een zwangerschapstest te doen.’’