Opnieuw Nederlanders uit Afghanistan met evacuatievlucht

Video Rusland naar de stembus: ‘Einde van het bewind is nabij, wij zijn met 145 miljoen’

14:34 Rusland gaat vandaag naar de stembus om, verdeeld over drie dagen, een nieuwe Doema te kiezen. Wat is er over van het verzet tegen het Kremlin, na het wegvallen van oppositieleider Aleksej Navalny? In Siberië zijn diens voormalige medewerkers opvallend optimistisch.