Opnieuw minister weg om brexit

Klimaattop in Katowice wordt testcase: wie ontpopt zich tot nieuwe Obama?

30 november Drie jaar na de historische klimaattop in Parijs verzamelen wereldleiders - en zo’n andere 25.000 deelnemers - zich vanaf zondag op de klimaattop in het Poolse Katowice. Sinds ‘Parijs’ is de wereld nogal veranderd. Vijf vragen over wat er op het spel staat.