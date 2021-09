Opnieuw juwelenroof in Parijs; nu voor 10 miljoen euro buitgemaakt

Overval­lers slaan opnieuw slag na spraakma­ken­de juwelen­roof: ‘Daders lieten veel sporen na’

2 augustus Drie dagen na de spraakmakende juwelenroof bij een van Frankrijks oudste juweliershuizen in Parijs, hebben overvallers opnieuw hun slag geslagen in de Franse hoofdstad. Die was de afgelopen jaren al het toneel van spectaculaire sieradendiefstallen, onder andere bij realityster Kim Kardashian, en in 2008 zelfs van ‘de juwelenroof van de eeuw’.