Opnieuw doodstraf voor Nederlanders achter vergismoord op zoon van Marokkaanse rechter

Twee Nederlanders (29 en 34 jaar) zijn woensdag in Marokko opnieuw ter dood veroordeeld voor het doodschieten van de zoon van een hoge rechter. Vermoedelijk ging het om een vergismoord en was het eigenlijke doelwit een rivaal van Ridouan Taghi.

Volgens Marokkaanse media werden Edwin M. (29) en Shardyone S. (34) in hoger beroep opnieuw veroordeeld tot de doodstraf, nadat de rechtbank dit eerder al in 2019 deed. De twee zaten op een motor toen ze in november 2017 bij een café in Marrakesh het vuur openden. De politie vermoedt dat de eigenaar van La Crème, de Nederlandse Marokkaan Mustapha el F., het doelwit was.

Maar in plaats daarvan werd een 26-jarige geneeskundestudent, en zoon van een hoger rechter, dodelijk geraakt. Die droeg net als F. een wit t-shirt en zat op de stoel waar F. kort daarvoor had gezeten. Ook de vriendin van de student en een tweede vrouw raakten gewond, maar beiden overleefden de schietpartij. De aanslag, midden in de stad, schokte de toeristische stad in Marokko.

Ridouan Taghi

Het eigenlijke doelwit van de schietpartij, Mustapha el F., is een bekende in het drugsmilieu. Hij wordt onder andere gelieerd aan de organisatie van de in 2014 in Spanje doodgeschoten drugshandelaar Samir Bouyakhrichan. De Marokkaanse autoriteiten beschouwde de aanslag dan ook als een afrekening in het criminele circuit. Brein zou volgens hen zijn: Ridouan Taghi.

Twee broers van Ridouan Taghi werden eerder aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij de moord. En afgelopen zomer werd een neef van Taghi veroordeeld tot zes jaar cel voor zijn aandeel in de aanslag. In totaal vervolgt Marokko twaalf verdachten in de zaak, zij kregen eerder straffen variërend van 6 tot 20 jaar cel. Zo moest Mustapha el F. van de rechtbank vijftien jaar de cel, schrijven Marokkaanse media. Zijn horecabedrijven, peperdure bolides en andere bezittingen in Marokko werden in beslag genomen.

Doodstraf zelden opgelegd

De Nederlanders die ter dood veroordeeld zijn, moeten hun straf uitzitten in Marokko. Het is nog wel de vraag of de straf ook daadwerkelijk wordt uitgevoerd. De doodstraf wordt zelden opgelegd en is sinds 1993 niet meer voltrokken. Een nieuwe wet in 2011 over het recht op leven is volgens experts een teken dat de doodstraf volledig wordt afgeschaft. In praktijk draait de doodstraf meestal uit op een levenslange opsluiting.

Edwin M. (links) en Shardyone S. (rechts) op foto's die door de Marokkaanse politie zijn verspreid. © Marokkaanse politie