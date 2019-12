Opnieuw Chinese indringster in Trump-resort in Florida

‘Toen draaide ze zich om en begon foto's te nemen’, laat de politie van Palm Beach weten. ‘Toen is ingegrepen en is ze gearresteerd.’ Mar-a-Lago is zowel een van de woningen van de Amerikaanse president Donald Trump als een golfresort waar een lidmaatschap voor nodig is.



Trump zelf noemt dit zijn 'Winter White House' omdat hij er graag in de koudere maanden is. Trump vliegt morgen weer naar Mar-a-Lago om daar twee weken te zitten. De Chinese vrouw was geen lid van het resort en haar visum was verlopen. Ze heeft om een advocaat gevraagd.