Opnieuw anonieme graven gevonden bij voormalige inheemse internaten in Canada

De inheemse gemeenschap in Canada heeft dinsdag bekendgemaakt dat opnieuw anonieme graven zijn aangetroffen bij voormalige internaten. Het gaat in totaal om 54 anonieme graven op twee verschillende locaties. Vorig jaar zond de vondst van honderden graven bij voormalige kostscholen een schokgolf door het land.

In totaal werden 42 graven gevonden in de buurt van het voormalige internaat in Fort Pelly. De overige twaalf werden aangetroffen in de buurt van St. Philip’s, zei Ted Quewezance, hoofd van het onderzoek, bij de bekendmaking van de vondst.

,,De Canadezen kunnen niet geloven dat een mens andere mensen, vooral kinderen, zo heeft kunnen behandelen zoals wij zijn behandeld”, zei hij op een persconferentie in de provincie Saskatchewan.

De internaten in kwestie, beide gerund door de katholieke kerk, waren respectievelijk geopend van 1928 tot 1969 en van 1905 tot 1913.

Lee Kitchemonia, de leider van de gemeenschap, zei dat het ‘een beproeving is om te ontdekken dat er anonieme graven zijn waar we elke dag rijden en lopen’. Kitchemonia wil dat er archiefonderzoek wordt gedaan zodat mogelijk kan worden achterhaald wie er begraven liggen.

Tussen het einde van de 19e eeuw en de jaren 1990 werden ongeveer 150.000 inheemse kinderen gedwongen ingeschreven in 139 kostscholen in het hele land, waar ze werden afgesneden van hun familie, taal en cultuur. Een nationale onderzoekscommissie beschreef het systeem in 2015 als ‘culturele genocide’.

Sinds een inheemse gemeenschap in Kamloops, in westelijk Brits-Columbia, afgelopen mei honderden graven ontdekte op de plaats van een voormalige kostschool, zijn andere inheemse gemeenschappen in heel Canada begonnen met soortgelijke zoektochten.

Tot nu toe zijn er meer dan 1.300 kindergraven gevonden en de autoriteiten schatten dat in totaal tussen de 4.000 en 6.000 leerlingen zijn verdwenen.