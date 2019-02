Oplichter koos verkeerde doelwit: de ex-baas van de FBI én de CIA

Een man uit Jamaica is achter de tralies beland omdat hij de 94-jarige William Webster en zijn vrouw probeerde op te lichten. Dat bleek niet zo slim: Webster is de enige persoon die zowel de FBI als de CIA heeft geleid.

De hoogbejaarde Webster en zijn vrouw Lynda waren volgens de Amerikaanse nieuwszender CNN vier jaar geleden het doelwit van de oplichter uit Jamaica, die vrijdag in Washington voor de rechter stond.

De 29-jarige Jamaicaan belde de Websters met de mededeling dat ze 15,5 miljoen dollar en een Mercedes hadden gewonnen. Om die prijzen in ontvangst te kunnen nemen, moesten ze wel eerst even 50.000 dollar overmaken voor belastingen.

Webster trapte daar niet in en lichtte zijn voormalige werkgever, de FBI, in. Een maand later nam zijn vrouw Lydia de telefoon op. Weer was het de oplichter. Hij zei dat hij hun huis in de gaten hield: hij kon beschrijven hoe het eruit zag en wist dat het echtpaar de avond ervoor niet thuis was geweest.

Kogel door hoofd

Lynda Webster handelde snel. Ze wist nog een telefoonnummer van de FBI uit haar hoofd en belde dat met haar mobiele telefoon, zodat een agent van de inlichtingendienst mee kon luisteren. Hij hoorde hoe Lynda werd afgeperst: als ze niet snel 6000 dollar betaalde, zou hij haar vinden in haar huis van witte bakstenen en een kogel door haar hoofd jagen. In de dagen erna kreeg ze nog twee van zulke dreigtelefoontjes. Daarin zou de oplichter, Keniel Aeon Thomas, ironisch genoeg hebben gebluft dat de FBI en de CIA hem nooit zouden kunnen vinden, aldus CNN.

Dat gebeurde wel: eind 2017 werd de afperser opgepakt toen hij in New York uit een vliegtuig stapte om een vriend te bezoeken. In de rechtbank gaf hij toe de Websters te hebben bedreigd. En dat niet alleen: volgens de rechter heeft Thomas meer dan dertig slachtoffers gemaakt en op die manier honderdduizenden dollars verdiend. Hij is veroordeeld tot zes jaar cel.

,,We hebben geluk met vrienden die ons konden helpen’’, zei Lynda Webster in de rechtszaal. ,,Iemand met de dood bedreigen is een ernstige misdaad’’, zei haar echtgenoot, die zelf rechter was voordat hij in de jaren 80 de FBI ging leiden en vervolgens overstapte naar de CIA.