‘Oplegger met 39 lichamen passeerde via Zeebrugge en werd opgepikt door trekker uit Noord-Ierland’

Wat gebeurde er met de 39 personen die dood werden aangetroffen in een container in het Britse Essex? Volgens de Britse politie kwam de bewuste container via de haven van Zeebrugge aan land in het Verenigd Koninkrijk en werd hij daar opgepikt door een Noord-Ierse trucker. Het havenbestuur van Zeebrugge stelt “90% zeker te zijn dat de truck niet via Zeebrugge is gepasseerd”. Waarschijnlijk gaat het om slachtoffers van mensensmokkel. De chauffeur van de truck is gearresteerd op verdenking van moord. Het gaat om een 25-jarige man uit Noord-Ierland.

Een ambulance werd vannacht rond 1.40 uur opgeroepen omdat er mensen in een container op een vrachtwagen zaten, waarschijnlijk een koelcontainer. In zo’n container kan het tot -25 graden Celcius koud worden. Toen de hulpdiensten ter plaatse kwamen, ontdekten ze verschillende lijken in de container, waarop de politie werd opgeroepen. Uiteindelijk telde de politie in totaal 39 lichamen, 38 volwassenen en één tiener.

Volledig scherm De chauffeur van de truck is gearresteerd op verdenking van moord. Het gaat om een 25-jarige man uit Noord-Ierland. © RV

De vrachtwagen met daarop de container staat geparkeerd op het industrieterrein Waterglade Industrial Park in de gemeente Grays in het district Thurrock, op ongeveer 30 kilometer ten oosten van Londen. Het terrein is volledig afgesloten voor het onderzoek. Op helikopterbeelden is te zien hoe forensische ploegen de vrachtwagen onderzoeken.

Onduidelijk is nog wie de slachtoffers zijn of waar ze vandaan komen, maar de kans is groot dat het gaat om migranten die in de container zijn gekropen. Ook de migratiediensten zijn bij het onderzoek betrokken. “Een groot aantal mensen hebben hun leven verloren. Een onderzoek is opgestart om te kijken wat er precies is gebeurd”, aldus een politiewoordvoerder op een persconferentie. “We proberen de lichamen momenteel te identificeren, maar dat kan enige tijd duren.” De politie doet ook een oproep naar getuigen.

Ongewone route

Eerder vanmorgen ging de politie ervan uit dat de vrachtwagen zaterdag het Verenigd Koninkrijk was binnengereden via de haven van Holyhead in het noorden van Wales. Daar komen enkel ferry’s uit de Ierse hoofdstad Dublin aan. De truck was via Zeebrugge gereisd, stelde de Britse politie. Maar uit bijkomend onderzoek blijkt nu dat de oplegger gisteravond per ferry vanuit Zeebrugge naar Purfleet, niet ver van de uiteindelijk vindplaats, reisde en daar aankwam omstreeks 00.30 uur. De trekker die de oplegger oplaadde, was afkomstig uit Noord-Ierland en verliet de haven om 01.05 uur vannacht. De aankomst van de vrachtwagenbestuurder op het industrieterrein is op bewakingsbeelden vastgelegd.

Uit het eerste onderzoek in Zeebrugge blijkt inderdaad dat de betrokken vrachtwagen daar niet is geweest. “Onze rederijen zijn meteen gestart met het natrekken van alle vrachtbrieven, maar die betrokken truck is hier niet geweest”, zegt burgemeester Dirk De fauw (CD&V). Ferry’s die toekomen in Purfleet, kunnen enkel afkomstig zijn uit Zeebrugge of Rotterdam, zegt Joachim Coens, CEO van de haven van Zeebrugge.

Het federaal parket bevestigt dat het ondertussen een onderzoek heeft geopend naar de vraag of de vrachtwagen of oplegger effectief via ons land en de haven van Zeebrugge passeerde. Hoelang de oplegger precies in België was, is nog onduidelijk, vertelde Eric Van Duyse van het federaal parket aan BBC. “Het kan uren of dagen zijn, we weten het gewoon niet.”

Chauffeur opgepakt

De vrachtwagenchauffeur, een 25-jarige man uit Noord-Ierland, is gearresteerd. Het Bulgaarse ministerie van Buitenlandse Zaken zegt in contact te staan met de Britse autoriteiten via de ambassade in Londen. Bulgarije bevestigt ondertussen dat de vrachtwagen Bulgaarse nummerplaten had en op naam staat van een bedrijf dat in handen is van een Ierse vrouw. Maar volgens Bulgarije is de truck sinds 2017 al niet meer in het land geweest. Het voertuig van het merk Scania staat sinds 19 juni 2017 geregistreerd in de stad Varna maar is de volgende dag uit Bulgarije vertrokken.

“Ontsteld en geschokt”

De Britse minister van Binnenlandse Zaken Priti Patel zegt “gechoqueerd en triest” te zijn door het incident. Ook premier Boris Johnson is op de hoogte gebracht en zegt “ontsteld en geschokt” te zijn. Johnson beloofde in het Lagerhuis ook een harde aanpak van mensensmokkel. “Dit is een onvoorstelbare tragedie. We weten dat dit soort handel gebeurt. Alle mensensmokkelaars moeten opgejaagd, gepakt en aan het gerecht overgeleverd worden”, aldus de premier.



In juni 2000 werd Engeland ook opgeschrikt door een dergelijk incident. Toen werden 58 lichamen gevonden in een vrachtwagen in de havenstad Dover. Het ging om Chinese immigranten die omkwamen door koolmonoxidevergiftiging. Zij zaten meer dan achttien uur opgesloten. De bestuurder van de vrachtwagen, een Nederlander, werd in 2001 veroordeeld tot veertien jaar cel. Hij maakte deel uit van een Chinese smokkelbende. Ook andere betrokkenen werden uiteindelijk veroordeeld.