Ophef onder VN-personeel over ‘geel’ als ras in racisme-enquête

Een wonder: jongetje (6) dat van Londens museum werd gegooid kan weer lopen met spalken

18 augustus Het 6-jarige Franse jongetje dat in augustus vorig jaar door een schizofrene tiener van een uitkijkplatform van museum Tate Modern in Londen naar beneden werd gegooid, is voor het eerst sinds het drama weer thuis geweest. Volgens de ouders van het ventje loopt hij in een pantser van spalken dat de breuken in zijn benen, voeten, handen, armen, nek, rug en romp moet helpen herstellen. ,,We hebben hem zelfs meegenomen naar zee waar hij samen met een vriend zandkastelen heeft gebouwd.”