Ophef om twerkvideo op TikTok: topmodel (25) moet miss-titel inleveren, VN boos

Een topmodel uit Papoea-Nieuw-Guinea heeft afstand moeten doen van haar miss-titel nadat er in het land discussie was ontstaan over een TikTok-video waarin de vrouw een sexy dans uitvoerde. De 25-jarige Lucy Maino, voormalig mede-aanvoerder van het nationale dameselftal, zou zich volgens de organisatie schuldig hebben gemaakt aan wangedrag en contractbreuk . De Verenigde Naties spreken in een verklaring hun afkeuring uit over het intrekken van de titel.

De afgelopen weken werd Lucy Maino, die in 2019 de jaarlijkse missverkiezing won, overstelpt met duizenden haatberichten en bedreigingen. Aanleiding was een door haar geplaatste video op TikTok, waarin ze twerkend te zien was. Twerken is een expliciete dans waarbij de danser de heupen op en neer wiegt waardoor de billen gaan schudden, vaak in een lage gehurkte houding.

Golf van opschudding

De inmiddels verwijderde video veroorzaakte op het eiland een golf van opschudding. The Guardian meldt vandaag dat diverse critici het onacceptabel vinden dat een rolmodel een dergelijke expliciete video van zichzelf deelt. De organisatie achter de jaarlijkse missverkiezing, The Miss Pacific Islands Pageant PNG, besloot vanwege de ontstane ophef een onderzoek in te stellen.

Dat onderzoek, dat meer dan een week duurde, resulteerde in het intrekken van de in 2019 verzilverde Miss-titel. Wat de precieze reden daarvoor is, laat de organisatie in het midden. ‘Ons belangrijkste doel is empowerment van vrouwen. Wij zijn een uniek platform dat cultureel erfgoed, traditionele waarden en het delen van informatie over ons land en onze mensen via toerisme promoot’, valt onder meer te lezen in een verklaring.

Verontwaardiging

Het afpakken van de titel zorgt op Papoea-Nieuw-Guinea voor verdeelde reacties. De Verenigde Naties uitten via een verklaring op Facebook hun ongenoegen: ‘We zien de verwoesting van geweld tegen vrouwen en kinderen in dit prachtige land. Sommigen hebben door pesten hun leven verloren. Het begint met vrouwen te vertellen dat ze zich moeten verbergen. Het begint met vrouwen te vertellen dat ze niet zo moeten dansen’, valt te lezen.

Mensenrechtenorganisatie Papua New Guineans Against Violance gaat nog een stap verder en trekt per direct alle steun in. ,,Ze hebben ervoor gekozen om te zwichten voor vrouwenhaters die bang zijn dat vrouwen vrijheid en rechten hebben. En dat is verschrikkelijk.” Gouverneur Allan Bird, een van de belangrijkste voorvechters van vrouwenrechten op het eiland, keurt de online intimidatie eveneens af. ‘Wat voor soort samenleving veroordeelt het martelen en vermoorden van vrouwen, maar raakt van streek wanneer een jonge vrouw een dansvideo maakt?’ schrijft hij retorisch op sociale media.

Een voormalige miss, die bij The Guardian niet met naam genoemd wil worden, stelt dat het incident blijk geeft van ‘een diepgewortelde vrouwenhaat in het land’. ,,Ik weet zeker dat, als een mannelijke publieke figuur een TikTok-video zou delen, we hem allemaal zouden toelachen of zelfs zouden aanprijzen.”

