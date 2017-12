Ophef om naakt ‘tikkertje’ in voormalig concentratiekamp

Toestemming

Verenigingen van overlevenden van de Holocaust willen nu een uitleg van de Poolse president. Organisaties zoals het Simon Wiesenthal Center, dat onderzoek verricht naar nazi-oorlogsmisdadigers, en The Center Organization of Holocaust Survivors in Israël willen van president Andrzej Duda weten of Zmijewski toestemming had om de beelden te maken en of er gedragsregels waren voor Stutthof. De organisaties vragen ook dat Duda het kunstwerk veroordeelt.



,,Het werk is verboden in Duitsland, Estland verwijderde het toen we hen er op aanspraken. Maar in Polen, dat zes miljoen mensen verloor – 3 miljoen joden en 3 miljoen Polen – snapten ze het niet'', zegt Efraim Zuroff van het Wiesenthal Center tegen de Vlaamse krant Het Laatste Nieuws. In Nederland is de video-installatie van Zmijewski niet publiekelijk vertoond. Het Van Abbemuseum in Eindhoven heeft wel een ander werk van de Pool in de collectie.