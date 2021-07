Ophef in Oekraïne om verplicht op hakken marcheren vrouwelijke militairen

Nasa wees haar vier keer af omdat ze vrouw is, nu mag 82-jarige Wally de ruimte in met Ama­zon-baas Bezos

1 juli Jeff Bezos neemt op 20 juli een 82-jarige Amerikaanse vrouw mee op de eerste ruimtereis in een raket van zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin. De steenrijke Amazon-oprichter heeft Wally Funk gevraagd met hem mee te gaan. Zij doorliep in het verleden een astronautenopleiding maar schopte het nooit tot Nasa. Funk werd vier keer afgewezen door het bekende ruimtevaartagentschap omdat ze vrouw was.