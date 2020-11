Opgepakte man na neerschieten ‘pater Nikos’ in Lyon vrijgelaten

Een Grieks-orthodoxe priester werd twee keer beschoten toen hij zijn kerk in Lyon aan het sluiten was. De 52-jarige Nikolaos Kakavelakis, ‘pater Nikos’ voor de gelovigen, kreeg twee kogels in de buik en werd zwaargewond overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn toestand is kritiek.



De dader maakte zich uit de voeten. De schutter was volgens de politie een lange, in het zwart geklede man die vuurde met een geweer met afgezaagde loop. Gisteren werd een man die voldeed aan het signalement van de schutter gearresteerd in een kebabzaak.



Over het motief voor de daad is nog niets bekend. Het kan een persoonlijke afrekening zijn geweest, melden Franse media. De politie houdt alle opties open, van een terroristische aanslag tot een conflict in de privésfeer. Tegen twee agenten die als eersten bij hem waren, zou ‘pater Nikos’ hebben gezegd dat hij de schutter niet kende.



Het Openbaar Ministerie in de stad opende een onderzoek wegens ‘poging tot moord’. Het werkt samen met het federale parket voor terrorismebestrijding in Parijs en verklaarde ‘geen enkele hypothese uit te sluiten of de voorkeur te geven'.