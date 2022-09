Operatie Eenhoorn: dit gebeurt er nu Elizabeth is overleden

Britse premier Truss benoemt klimaats­cep­ti­cus tot staatsse­cre­ta­ris voor Energie

Het Britse conservatieve parlementslid Jacob Rees-Mogg, die zich in het verleden sceptisch heeft uitgelaten over de noodzaak om klimaatverandering aan te pakken, is benoemd tot staatssecretaris voor Bedrijfsleven, Energie en Industriële Strategie in de nieuwe regering van premier Liz Truss. Er wordt gevreesd dat hij mogelijk de doelstelling om de CO2-uitstoot tegen 2050 tot nul terug te brengen, zal uitstellen.

