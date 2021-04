Opera eindigt in drama: modeontwerpster Carla Zampatti (78) overlijdt na val

australie rouwtDe in Hollywood geliefde modeontwerpster Carla Zampatti is deze week op 78-jarige leeftijd overleden, bevestigt haar familie in een open verklaring . De Italiaans-Australische zakenvrouw kwam vorige week ernstig ten val tijdens de openingsavond van opera La traviata in Sydney. Ze werd met ernstige verwondingen naar het ziekenhuis gebracht, waar ze later kwam te overlijden. Het drama maakt in Australië veel los. ,,Carla was een icoon voor de mode-industrie”, meldt minister-president Scott Morrison in een verklaring.

De in Italië geboren Zampatti (1942) gold als een van de beste en meest invloedrijke modeontwerpers van Australië. Ze vergaarde wereldfaam met haar elegante ontwerpen en met haar talloze campagnes om de positie van vrouwen in de wereld te verbeteren. Daarmee bereikte ze vooral in de jaren zestig grote successen, toen in haar land een invloedrijke vrouwenrechtenbeweging op gang kwam. Zampatti was het meesterbrein achter de outfits die vrouwen toen droegen.

In de loop der jaren bleef Zampatti talloze vrouwen van over de hele wereld beïnvloeden. Ook in Hollywood kwamen haar opmerkelijke creaties in het vizier. Supersterren als Nicole Kidman en Lord of the Rings-actrice Cate Blanchett behoorden tot de invloedrijkste actrices die de kleren van Zampatti droegen. ,,Het is verbazingwekkend wat je kunt doen met ongelooflijk veel jeugdig optimisme en heel weinig geld”, vertelde Zampatti in 2009 over de totstandkoming van haar loopbaan.

Gevaarlijke trappen

Hoe het zo ongelooflijk mis kon gaan tijdens de openluchtopera La Traviata, in de haven van Sydney, is niet helemaal duidelijk. ,,Ik heb Carla niet zien vallen, maar het was duidelijk dat er iemand was gevallen en pas later hoorde ik dat het Carla was”, vertelde mode-expert en televisiepersoonlijkheid Ita Buttrose tegen ABC. ,,De trappen bij de opera zijn erg gevaarlijk. Ik denk dat ze iets aan de veiligheid moeten doen en wat rails moeten installeren, anders gaat iemand nog een keer vallen.”

Het tragische overlijden van de geprezen mode-ontwerpster heeft in Australië grote impact. ,,We hebben een werkelijk geweldige en inspirerende Australiër verloren”, stelt premier Scott Morrison. Zijn land is volgens hem niet alleen een icoon in de mode-industrie kwijt, maar ook een pionier onder ondernemers en een voorvechter van de multiculturele samenleving. ,,Haar bijdrage aan onze natie zal tijdloos zijn, net als haar ontwerpen.” Voormalig premier Malcolm Turnbull omschreef Zampatti als ‘een van onze grootste Australiërs, briljant, innovatief, elegant, creatief. Het belichaamt het succes van onze opmerkelijke multiculturele natie’.

Zampatti is in haar omvangrijke loopbaan verschillende keren in de prijzen gevallen. Zo werd ze in 1994 uitgeroepen tot Australian Designer of the Year, in 2008 bekroond met de Australian Fashion Laureate en een jaar later werd ze benoemd tot Companion of the Order of Australia, de hoogste burgerlijke onderscheiding van Australië.

Reacties familie

De Italiaans-Australische had drie kinderen uit twee huwelijken en kreeg negen kleinkinderen. Dochter Bianca, die naar verwachting in de voetsporen van haar moeder gaat treden, plaatste een emotioneel eerbetoon op Instagram. ‘Vandaag verloor ik mijn moeder, mijn inspiratie, mijn mentor en mijn vriend. Ik ben sprakeloos en helemaal kapot’.

De familie Zampatta spreekt in een emotionele verklaring in vergelijkbare bewoordingen. ‘Carla wordt al lang gevierd omdat ze Australische vrouwen een zelfverzekerd en elegant gevoel geeft door haar uitzonderlijke ontwerp, maatwerk en begrip van de moderne vrouw’, valt te lezen. ‘Haar kleding wordt echt beschouwd als een onderscheidend onderdeel van de moderne Australische levensstijl. Als kampioen van Australische vrouwen en een multicultureel succesverhaal, bleef ze floreren als zakenvrouw’.

