Opa misbruikt jarenlang kleindochter: 'Ze heeft me ertoe aangezet'

Duitser probeert explosieven mee te nemen in Zweeds vliegtuig

14:01 Op het vliegveld van het Zweedse Göteborg is gisteren een Duitser gearresteerd die een explosieve lading in zijn bagage had. De man, een twintiger, droeg volgens Zweedse media het explosieve TATP mee in blikjes. De man wordt verdacht van het voorbereiden van een terroristische aanslag.