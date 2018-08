Op weg naar werk of vakantie: zij kwamen om bij het brugdrama

UpdateZe waren gisteren onderweg naar hun werk of hun vakantiebestemming, maar verloren hun leven bij het noodlottige ongeval in Genua. Zeker 39 mensen kwamen om bij het instorten van de Morandibrug. Tot nu toe zijn er 16 vrouwen, 11 mannen en 2 kinderen geïdentificeerd. Ieder met hun eigen bestemming en verhaal. Een overzicht van de slachtoffers.

Gemeentewerkers Bruno en Mirko

Bruno Casagrande en Mirko Vicini, twee medewerkers van de gemeentelijke milieudienst, waren in hun busje onderweg naar de milieuzone onder het viaduct toen het noodlot toesloeg. Het lichaam van Bruno is inmiddels gevonden, dat van Mirko is nog spoorloos.

Volledig scherm Mirko Vicini © Privéfoto

De familie Robbiano

De auto van computertechnicus Roberto Robbiano (44), zijn vrouw Ersilia Piccinino (41) en hun zoon Samuele was volgeladen met onder meer strandparasols, emmers en een schepje. Het gezin was volgens La Stampa net vanuit Voltri vertrokken om in de haven van Genua aan boord te gaan van een veerboot naar Sardinië. Hun auto stortte naar beneden toen de brug in elkaar zakte. De jongen was één van de eerste slachtoffers die gevonden werden. Terwijl hij werd weggedragen vonden reddingswerkers in de verkreukelde auto een telefoon die afging met op het scherm het woord 'mama'. In de chaos was ze haar zoon kwijtgeraakt, maar ook zij overleefde het uiteindelijk niet.

Volledig scherm Ersilia, Roberto en Samuele. © Privéfoto

Amateurvoetballer Andrea

Andrea Cerulli (48) werkte in de haven van Genua en was als amateurvoetballer erg geliefd bij de plaatselijke voetbalclub Genoa Club Portuali Voltri. Hij was gisterochtend onderweg naar de haventerminal om daar aan het werk te gaan, toen de brug instortte. De club bevestigde zijn overlijden op Facebook. Andrea laat een zoontje na.

Volledig scherm De club deelde op Facebook een afscheidsbericht. © Privéfoto

Dorpsbewoner Luigi

Ook de 35-jarige Luigi Matti Altadonna, inwoner van het dorpje Borghetto Santo Spirito, werd gevonden onder het puin van de ingestorte brug.

Volledig scherm Luigi. © Privéfoto

La Ely

Elisa Bozzo (34), voor vrienden ook wel La Ely, was onderweg in haar zwarte Opel toen de brug instortte.

Volledig scherm Elisa. © Privéfoto

Kok Juan Carlos en zijn vrouw Nora

Juan Carlos Pastenes (64) woonde al zo'n dertig jaar in Italië, maar kwam oorspronkelijk uit Chili. Hij was onderweg samen met zijn vrouw Nora Rivera toen de brug bezweek.

Volledig scherm Juan Carlos en Nora. © Privéfoto

Koppel Marta en Alberto

De 29-jarige Marta Danisi en haar vriend Alberto Fanfani (32) zaten gisteren samen in de auto. Ze werkten allebei in de zorg, Marta in het ziekenhuis van Alessandria en Alberto in dat van Pisa. Ook hun auto werd meegesleurd richting de afgrond.

Volledig scherm Marta en Alberto. © Privéfoto

Franse toeristen Nathan, Melissa en Nemati

Nathan Gusman (20), Melissa Artus (22) en Nemati Alizè Plaze (20) vertrokken gisterochtend vanuit Montpellier richting de veerboot die hen naar Sardinië zou brengen. Net als de familie Robbiano kwamen zij daar nooit aan.

Schoonmakers Marius en Edy

Marius Djerri en de Albanese Admir 'Edy' Bokrina waren onderweg naar een schoonmaakklus in Rapallo. Een dag voor het drama vierde Admir, die sinds zijn twaalfde in Italië woont, zijn derde trouwdag. Familieleden konden hem identificeren op basis van een tatoeage op zijn lichaam.

Volledig scherm Admir Bokrina © Privéfoto

Volledig scherm Marius Djerry © Privéfoto

De vrienden Matteo, Giovanni, Gerardo en Antonio

Matteo Bertonati, Giovanni Battiloro, Gerardo Esposito en Antonio Stanzione, allemaal rond de twintig, waren samen op vakantie. Ze kwamen uit het Zuid-Italiaanse plaatsje Torre del Greco en waren van plan Nice en Barcelona te bezoeken. Brandweerlieden vonden de mannen gisteravond onder het puin van de ingestorte brug.

Volledig scherm Antonio, Gerardo, Matteo en Giovanni. © Privéfoto

Het samengestelde gezin Vittone

Andrea Vittone (49), zijn vriendin Claudia Possetti (48) en haar kinderen Camilla (12) en Manuele (16) waren gisteren met zijn vieren onderweg in de auto toen de brug het begaf.

Stella en Carlos

'Een stukje van ons hart is onder het puin van de Genua-brug gebleven', schrijven de ouders van Stella Boccia op de Facebook-pagina van een van hun restaurants. Stella, afkomstig uit de provincie Arezzo, kwam om het leven toen de brug instortte, net als haar vriend Carlos Jesus Trujillo (27), die van Dominicaanse afkomst is. De twee kwamen terug van vakantie. De familie van Stella is bekend in de regio Arezzo: haar ouders hebben drie restaurants.