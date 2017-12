‘Op tijd een nieuw handelsverdrag met Londen wordt extreem moeilijk’

De twee leiders zeiden dat vanmiddag na overleg in Brussel met de premiers en presidenten van de resterende 27 EU-lidstaten. De komende weken hopen zij van Theresa May te horen wat haar precieze plannen zijn: welk toekomstig partnerschap ze met de Unie wil, hoe lang een eventuele overgangsperiode moet zijn en hoe die eruit moet zien en hoe ze bestaande ruwe afspraken over bijvoorbeeld de Iers/Noordierse grens verder denkt in te vullen. Op basis daarvan formuleren de lidstaten dan een nieuw onderhandelingsmandaat voor hun eigen toponderhandelaar Michel Barnier.



De leiders van de 27 lidstaten bepaalden vanmorgen formeel dat het overleg tot nu toe voldoende gevorderd is om parallelle gesprekken te beginnen over de toekomst; volgens Juncker dus vanaf maart. Veel leiders zeiden vanmiddag zich te realiseren dat de eerste onderhandelingsronde – over burgerrechten, de eindafrekening en de Ierse grens – kinderspel was vergeleken bij wat nog komt. Bovendien is de tijd uiterst beperkt: Barnier wil in oktober, uiterlijk november een akkoord. De resterende tijd tot eind maart gaat volgens hem op aan parlementaire goedkeuring aan beide zijden van het Kanaal.