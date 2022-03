Op het strand van Odessa scheppen ze zand tegen de Russen

video Kremlin ‘onderzoekt’ beschie­ting op ziekenhuis Marioepol

Rusland wil weten wat er is gebeurd is bij de beschieting van het ziekenhuis en de kraamafdeling in de Oekraïense stad Marioepol. Het Kremlin meldt vanochtend dat het de militaire verantwoordelijken om nadere informatie zou vragen.

11:36