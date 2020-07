Oostenrijker onder vuur genomen in populair vakantieoord: Nederlandse verdachte (30) vast

De politie in Oostenrijk heeft een 30-jarige Nederlander gearresteerd na een schietincident in de bij toeristen populaire vakantieplaats Zell am See. Een 39-jarige inwoner werd er afgelopen nacht op straat onder vuur genomen. Hij raakte zwaargewond.

Naar andere verdachten wordt nog gezocht, melden Oostenrijkse media. Het schietincident vond omstreeks 02.27 uur plaats in de Franz-Josef-Straße in het centrum van Zell am See. Personeel van een nabijgelegen hotel schrok wakker van vier harde knallen en belden het noodnummer van het Rode Kruis. De hulpdiensten troffen een zwaargewonde man aan. Ambulanciers verleenden ter plekke eerste hulp en brachten het slachtoffer daarna naar het ziekenhuis. Vanmorgen werd hij per helikopter overgebracht naar een ziekenhuis in Salzburg.

De politie tast in het duister over de achtergrond van het schietincident. Het slachtoffer kan volgens haar nog niet ondervraagd worden. Omwille van het onderzoek laat ze weinig los over de arrestatie van de verdachte. Het is onduidelijk of de 30-jarige Nederlander vlak na de feiten werd opgepakt of na een huiszoeking die in de loop van de nacht plaatsvond.

Vluchtauto

De zoekactie naar de twee voortvluchtige medeverdachten is inmiddels uitgebreid tot buiten de Oostenrijkse staatsgrenzen. In mediaberichten was aanvankelijk sprake van buitenlanders die zouden zijn gevlucht in een zwarte Ford Tourneo. Volgens de politie is het niet bekend of er een vluchtvoertuig was.