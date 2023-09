Oost-Libische autoriteiten: ‘Zeker 5200 doden na zware storm, nog duizenden vermist’

reportage Doordrin­gen­de geur hangt rond verwoeste huizen in Marokko: ‘Het zijn dode dieren’, hoopt Ahmed

In Talal N’Yaacoub, een dorp in de Hoge Atlas vlakbij het epicentrum van de aardbeving in Marokko, zijn zowat alle huizen verwoest. Inwoners proberen te redden wat ze redden kunnen. De hulpverlening is inmiddels goed op gang gekomen, maar niet alle dorpen zijn goed te bereiken. ,,We gaan zo weer met ezels op pad.”