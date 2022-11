Oorlog in de kou: ‘Ik vrees voor de Russen, hun soldaten zijn gewoon niet goed uitgerust’

5 doden Bloedbad in Amerikaan­se lhb­ti-nachtclub, verdachte dreigde al eerder met zelfgemaak­te bom

Er zijn vijf doden en 18 gewonden gevallen bij een schietpartij in Club Q, een lhbti-nachtclub in Colorado Springs in de Amerikaanse staat Colorado. Volgens de club handelde de dader, een bekende van de politie, uit ‘haat tegen onze gemeenschap’

