Oor van Thijs (39) afgebeten in Kaapverdië: ‘Ik lijk nu precies op Vincent van Gogh’

Het was in de nacht van 13 februari toen Thijs werd aangevallen. ,,Ik wilde nog een laatste biertje bestellen tijdens het uitgaan. Een man stapte op mij af en eiste mijn geld. Hij was zwaar dronken en wou nog rum kopen. Ik weigerde, maar de man was uitzinnig. Hij gooide een steen tegen m’n hoofd, duwde me omver en begon me te wurgen. Daarna beet hij een groot stuk uit mijn rechteroor. Het bloed gutste eruit. Ik ben naar het ziekenhuis gebracht met een ziekenwagen, want ik dreigde dood te bloeden”, doet Thijs zijn verhaal.



In het ziekenhuis werd zijn oor, of wat ervan overbleef, gehecht. ,,De volgende dag was ik al uit het ziekenhuis ontslagen, maar mijn oor begon te infecteren. Het werd erger en na twee dagen nam ik noodgedwongen het eerste vliegtuig richting huis. Toen ik aankwam met mijn oor in een verband, geloofden de artsen mij eerst niet. ‘Wat, uw oor is afgebeten?’, antwoordden ze aan het loket. Daarna zagen ze de ernst van de situatie in. De wond werd verder verzorgd en ik kreeg zware antibiotica toegediend. Nog vijf dagen moest ik in het ziekenhuis blijven. Sinds vrijdag ben ik er ontslagen”, aldus Thijs.