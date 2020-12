Ook na drie keer tellen blijft Biden winnaar in Georgia

Joe Biden heeft definitief de presidentsverkiezingen in de staat Georgia gewonnen. Dat heeft een tweede hertelling uitgewezen. Met deze zege verstevigt Biden zijn landelijke overwinning, terwijl president Donald Trump blijft volharden in ongefundeerde beschuldigingen van fraude.

De nieuwe bekrachtiging van de zege van Biden op 3 november volgt op een handmatige hertelling van de stemmen en een nieuwe telling die was aangevraagd door het campagneteam van Trump. Biden kreeg in Georgia officieel 11.779 stemmen meer dan Trump. Daarmee wint de Democraat de 16 kiesmannen in het kiescollege, dat op 14 december officieel de nieuwe president kiest.

,,Het waren 34 lange dagen sinds de verkiezingen op 3 november’', zei Brad Raffensperger, de Republikeinse staatssecretaris van Georgia op een persconferentie in Atlanta. ,,We hebben nu drie keer legaal uitgebrachte stembiljetten geteld, en de resultaten blijven ongewijzigd.’’

Volledig scherm Brad Raffensperger bevestigt op een persconferentie de winst van Biden in Georgia. © EPA

De wet in Georgia staat een hertelling toe als het verschil tussen de twee kandidaten minder dan een half procent is. Op 20 november had de staat de overwinning van Biden al bevestigd, nadat vijf miljoen stembilljetten al met de hand opnieuw waren geteld. Het team van Trump, dat daarna vroeg de stemmen opnieuw te tellen, vangt nu weer bot.

Trump uit stevige kritiek op de Republikeinse bestuurders in Georgia: Raffensperger en gouverneur Brian Kemp. De huidige president vindt dat zij niet genoeg hebben gedaan om zijn nederlaag ongedaan te maken. Sommige aanhangers van de president hebben Raffensperger, zijn vrouw, zijn staf en verkiezingsmedewerkers met geweld bedreigd.

Volledig scherm President Trump toonde zich zaterdag strijdbaar op een bijeenkomst in Georgia. © AFP

Ook nu gaat Trump op Twitter tekeer tegen Kemp. Hij zegt dat de gouverneur weigert handtekeningen op stembiljetten te verifiëren. ,,Dat zou ons een gemakkelijke overwinning opleveren’', aldus Trump. ,,Wat is er mis met deze man. Wat verbergt hij?’'

Ook zei Trump dat de Verenigde Staten ‘als een derdewereldland’ zijn geworden. ,,Het waren vervalste verkiezingen, kijk naar de verschillende staten, de verkiezingen waren totaal vervalst”, zei Trump, sprekend met verslaggevers in het Oval Office. ,,Het is een schande voor ons land. Het is net een derdewereldland.”

Raffensperger zegt dat alle beschuldigingen over een ‘gestolen verkiezing’ de staat pijn doen. Misleidende informatie moet ‘veroordeeld en afgewezen’ worden, aldus Raffensperger. ,,Integriteit is belangrijk. Waarheid is belangrijk.’’

Volgende maand vinden in Georgia cruciale senaatsverkiezingen plaats. Als de zittende Republikeinse senatoren Kelly Loeffler en David Perdue winnen, behouden de Republikeinen de meerderheid in de Senaat en kunnen ze Democratische wetsvoorstellen blokkeren.

