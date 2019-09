Ook Johnson denkt dat Iran achter aanval op Saoedische olie-installaties zit

Verder zei Johnson dat hij zich zal buigen over een voorstel van de VS om de Saoediërs beter te beschermen. Washington meldde enkele dagen geleden dat de VS meer troepen en raketinstallaties naar Saoedi-Arabië gaat sturen. Volgens het Pentagon gaat het om een beperkte troepeninzet.



Johnson sprak vanochtend in het vliegtuig met journalisten van onder meer The Guardian over de spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran. Hij is onderweg naar New York voor een bijeenkomst van de Verenigde Naties. De Britse premier zal daar praten met onder anderen de Iraanse president Hassan Rohani.