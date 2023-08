Ook Italië evacueert burgers uit Niger, speciale vlucht in Rome geland

updateEen week na de militaire staatsgreep in Niger is ook Italië gestart met evacuaties uit het Afrikaanse land. Een speciale vlucht is vertrokken uit de Nigerese hoofdstad Niamey, maakte de Italiaanse minister van Buitenlandse Zaken Antonio Tajani in de nacht op woensdag bekend. Het vliegtuig is woensdagochtend in Rome geland.

Aan boord waren zowel Italiaanse als buitenlandse burgers, zei Tajani. Naast 36 Italianen waren er ook vier Bulgaren en twee Oostenrijkers aan boord. Volgens de minister zouden bijna 100 Italianen in Niger verblijven.

Dinsdag had Frankrijk al gemeld dat een evacuatievlucht met 262 mensen, onder wie een tiental baby’s, was opgestegen in Niamey. Volgens de Franse minister van Buitenlandse Zaken Catherine Colonna ging het ‘bijna allemaal om landgenoten’. Het vliegtuig landde woensdagochtend vroeg in Parijs.

Tajani zei tegen Italiaanse media dat sommige van zijn landgenoten ervoor hebben gekozen om achter te blijven in Niger. De Italiaanse ambassade in Niamey blijft volgens hem gewoon open. Ambassadeur Emilia Gatto zei dat er voorafgaand aan de gedeeltelijke evacuatie ‘zo’n 80' Italianen in de hoofdstad van Niger waren.

Frankrijk heeft kennis van ongeveer zeshonderd Fransen in Niger en voert vooralsnog drie evacuatievluchten uit, met ook andere Europese burgers en mogelijk ook Belgen aan boord. Er bevinden zich volgens België ongeveer 110 Belgische staatsburgers in het land. Het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken heeft zo’n 25 Nederlanders in Niger opgeroepen binnen te blijven. Onduidelijk is of zij ook het land zullen verlaten.

Vergaderen over staatsgreep

In Niger werd de democratisch verkozen president Mohamed Bazoum werd vorige week woensdag afgezet. Generaal Abdourahamane Tchiani riep zichzelf uit tot nieuwe leider. De staatsgreep werd door de internationale gemeenschap scherp veroordeeld.

De stafchefs van het leger van de landen van de Economische Gemeenschap van West-Afrikaanse Staten (Ecowas) vergaderen van woensdag tot vrijdag over de staatsgreep. De staatshoofden en regeringsleiders van de Ecowas-landen kwamen zondag al bijeen in de Nigeriaanse hoofdstad Abuja. Ze veroordeelden de militaire staatsgreep en gaven de militairen die de macht grepen in Niger een week de tijd om de afgezette president Bazoum te herstellen.