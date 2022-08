Ook Huis van Afgevaardigden keurt klimaatplan Biden goed

Zondag werd het plan goedgekeurd door de Amerikaanse Senaat, nadat er achttien maanden moeizaam over was onderhandeld. Biden zegt het wetgevingspakket ter waarde van in totaal 430 miljard dollar volgende week te ondertekenen. Hij schrijft op Twitter dat het plan Amerikaanse gezinnen onder meer moet helpen aan lagere lasten voor energie- en medicijngebruik.

Onderdeel van het plan is dat de VS tot 2030 zo’n 370 miljard dollar uittrekken voor investeringen in het klimaat, die deels moeten worden bekostigd door inkomsten uit belastingverhogingen. Tegen 2030 moet daardoor de uitstoot van broeikasgassen met 40 procent zijn verminderd. Amerika neemt het voortouw om, in de woorden van president Biden, ,,de dringendste economische uitdagingen van vandaag aan te pakken, onze economie de komende decennia te versterken en de VS in staat stellen de wereldleider te zijn op het gebied van hernieuwbare energie”.