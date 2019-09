Ook Hogerhuis blokkeert brexit zonder deal met Europese Unie

Tiroler hotel wint kort geding tegen gast die in review klaagt over foto ‘na­zi-opa’

15:17 Een rechter in Oostenrijk heeft een Duitse toerist verplicht een online review te verwijderen waarin hij de eigenaars van een hotel in Gerlos beschuldigde van het sympathiseren met het nationaalsocialisme. Dit vanwege ingelijste foto's in de hal van twee familieleden in hun jonge jaren in Wehrmacht-uniform.