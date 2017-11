Ook Europees Parlement zit vol Weinsteins

Sindsdien heeft Ponté in elke Franse krant gestaan en is ze bijna zo bekend als Brigitte Macron. ,,Ik ben apetrots op haar'', zegt Martin als Ponté even een telefoontje pakt. ,,Ik heb haar niet gedwongen, ik heb gezegd: als je dit niet wilt, snap ik dat ook. Wat ze doet is extreem moedig. Niet iedereen ziet graag dat de vuile was buiten wordt gehangen. Dat het deze omvang zou aannemen had ik natuurlijk ook niet gedacht."



Vorige maand wijdde het parlement een groot debat aan wangedrag in eigen huis. Er komt een externe commissie met een arts, een psycholoog en een jurist die slachtoffers opvangt, helpt en begeleidt, indien nodig ook naar politie en justitie. Ook wordt alles door externen doorgelicht. Martin: ,,Geen kwaad woord over onze interne vertrouwenscommissie, maar van de elf klachten de laatste drie jaar gaat er niet één over seksuele intimidatie. Ik snap dat wel, want je klaagt een parlementslid niet zomaar aan. Ik kan mijn assistente morgen wegens een vertrouwensbreuk buiten de deur zetten en hoef dat zelfs niet uit te leggen. Zij is dubbel gestraft, want ze is haar inkomen kwijt en komt hier niet meer aan de bak.''