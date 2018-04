‘Ook één glas alcohol per dag is slecht’

Wie zo oud mogelijk wil worden, doet er goed aan alcohol helemaal te laten staan. Een wereldwijd onderzoek, gepubliceerd in het gerenommeerde tijdschrift The Lancet, toont aan dat zelfs één glas drank per dag de levensverwachting vermindert.

Volgens Jeremy Pearson, onderzoeker bij de Britse Hartstichting, is het onderzoek een ‘serieuze wake-up call voor veel landen met een ruimhartig alcoholbeleid’. De studie waarbij hij betrokken was toont aan dat mensen die meer dan zeven alcoholische consumpties per week drinken gemiddeld eerder sterven dan zij die geheel nuchter blijven.

Bij meer alcohol dan een glas per dag loopt het risico verder op. Voor een doorsnee man van 40 geldt dat wanneer hij zijn leven lang 14 drankjes per week drinkt – in de Verenigde Staten een richtlijn voor een gezond leven – hij gemiddeld een kleine twee jaar eerder sterft dan een leeftijdgenoot die in het geheel geen alcohol gebruikt.

,,Dit betekent dat wie werkelijk belang hecht aan een lang leven, simpelweg zijn alcoholgedrag moet controleren'', stelt alcoholonderzoeker David Jernigan van de Amerikaanse Johns Hopkins Universiteit.

Hartaanval

Het nu verschenen onderzoek combineert 83 alcoholstudies uit 19 verschillende landen. Bijna 600.000 proefpersonen werden gedurende lange tijd gevolgd en getest. De onderzoekers richtten zich daarbij voornamelijk op hartaanvallen, hartfalen en andere hartaandoeningen. Die laatste kwamen bij zware drinkers aanzienlijk vaker voor. Volgens de onderzoekers wordt dit effect veroorzaakt door door alcohol veroorzaakte hoge bloeddruk en schommelend cholesterolniveau. Opvallend genoeg kregen drinkers minder vaak een hartaanval dan niet-drinkers.