Ook Beto O'Rourke (46) wil president van de VS worden

Schietpar­tij aan de gang bij moskee in Nieuw-Zee­land: zes doden

3:26 Bij een moskee in Christchurch in Nieuw-Zeeland is een schietpartij aan de gang. Politie is massaal aanwezig, de omgeving is afgezet en scholen zijn in ‘lockdown’. Volgens de Nieuw-Zeelandse televisiezender TVNZ zijn zeker zes doden gevallen en tientallen mensen gewond geraakt.