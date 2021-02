Ooggetuigen filmen overval op geldtransport met twee gewonden in hartje Berlijn

Op beelden van Bild , gefilmd door een ooggetuige vanaf de overkant van de straat, is volgens de Berlijnse krant te zien hoe de overvallers de witte puinzak in de kofferbak van een zilverkleurige Audi gooien, in de wagen springen en met hoge snelheid wegrijden. Na de overval vond de politie zo'n 8 kilometer zuidoostelijk achter een supermarkt in het stadsdeel Schöneberg een uitgebrande Audi. Het vermoedelijke vluchtvoertuig werd afgevoerd voor sporenonderzoek.

Een vrouw die vanuit haar auto getuige was van de overval, vertelde dat een van de daders twee pistolen op haar en haar passagier richtte, terwijl twee handlangers de witte puinzak in de kofferbak van de Audi gooiden. Het kofferdeksel wilde door de grootte van de zak niet helemaal dicht. In de wagen zat volgens haar een man achter het stuur te wachten. Naast de geldtransportwagen zag ze een man op de grond liggen, vermoedelijk een veiligheidsmedewerker. “Het was een grote schok en ik was doodsbang”, zei de jonge vrouw.

Het is volgens de Berlijnse krant al de derde overval op een geldtransporteur in de Duitse hoofdstad in acht maanden tijd. In december vond er namelijk ook al een overval plaats bij IKEA in Schöneberg, en in juni bij een Volksbank-vestiging in het stadsdeel Wilmersdorf. De verdachten maakten toen zo'n half miljoen euro buit. In het stadsdeel Friedrichshain werd in september ook een filiaal van de Santander-bank overvallen. De dader bedreigde de bankmedewerkers met een vuurwapen, maar kon later worden gearresteerd. En in oktober gijzelde een overvaller drie medewerkers van een Postbank-filial in het stadsdeel Köpenick. Een speciaal politieteam wist de dader echter na enkele uren in te rekenen en de gijzelaars te bevrijden.