Ooggetuigen drama kerstoptocht VS in shock: ‘Het was huiveringwekkend’

5 dodenZeker vijf mensen zijn om het leven gekomen doordat een auto inreed op een kerstoptocht in het Amerikaanse Waukesha (Wisconsin). Meer dan veertig personen raakten gewond, onder wie ook kinderen. De politie heeft een verdachte aangehouden. Ooggetuigen zijn in shock. ,,Ik hield het hoofd van een klein meisje in mijn handen, ze was aan het schokken.”

Op een video die op sociale media is geplaatst, is een rode SUV te zien die van achteren op de parade inrijdt. Toeschouwers schreeuwen het uit als de auto de eerste personen raakt. In een tweede video lijkt de politie het vuur te openen op dezelfde auto, wanneer die door de wegversperring breekt. Een woordvoerder van de politie heeft bevestigd dat een agent op de wagen geschoten heeft.

Tijdens het incident brak volgens Amerikaanse media paniek uit. Mensen schreeuwden de namen van familieleden. Op videobeelden is te zien dat een vrouw ‘mijn god’ blijft gillen nadat een groep dansende meisjes met kerstmutsen is geraakt door de wagen. De slachtoffers zijn tussen de 9 en 15 jaar oud.

,,De SUV kwam op volle snelheid aanrijden”, zei een 39-jarige getuige die met haar gezin vanaf de stoep naar de parade keek. ,,Toen hoorde ik mensen gillen.” De vrouw zocht met haar 3-jarige dochter een veilig heenkomen in een restaurant terwijl haar echtgenoot probeerde om gewonden te helpen.

Arrestatie

Het incident had plaats tijdens een kerstoptocht in Waukesha, vlakbij Milwaukee. De politie riep de bevolking op om de binnenstad te vermijden. Het is nog niet duidelijk of het om een ongeval of een aanslag gaat. De politie wist de betrokken auto te traceren en hield de bestuurder aan. Er is nog geen motief duidelijk.

Volgens het hoofd van de plaatselijke brandweer zijn er zeker 11 volwassenen en 12 kinderen naar diverse ziekenhuizen vervoerd. Het kinderziekenhuis van Wisconsin zegt tegen persbureau AP 15 kinderen te hebben opgenomen, maar meldt tot nu toe geen sterfgevallen onder hen.

Andere ziekenhuizen in de buurt maken melding van 28 patiënten. Drie van hen zouden in kritieke toestand verkeren, meldt CNN. Onder de slachtoffers zijn leden van een dansgroep voor ouderen, The Milwaukee Dancing Grannies. ‘Houd alstublieft onze oma’s, alle gewonden en alle mensen die getuige waren van deze vreselijke gebeurtenis in uw gedachten en gebeden’, valt te lezen op hun Facebook-pagina.

‘Ziekmakend’

Een getuige van het voorval, Angelito Tenorio, vertelt tegen persbureau AP dat hij met zijn familie naar de parade keek toen ze de auto zagen naderen. ,,We hoorden een luide knal en daarna hoorden we alleen maar een oorverdovend geschreeuw. En we zagen huilende mensen wegrennen. Het ging zo snel, het was behoorlijk huiveringwekkend.’’

Corey Montiho, een lid van de plaatselijke commissie, kreeg te horen dat het dansteam van zijn dochter was geraakt. ,,Er lagen overal pompoms, schoenen en gemorste warme chocomelk. Ik ging van het ene ineengekrompen lichaam naar het andere om mijn dochter te vinden. Mijn vrouw en twee dochters waren bijna geraakt. Mijn familie is veilig, maar heel wat anderen zijn dat niet. Ik hield het hoofd van een klein meisje in mijn handen, ze was aan het schokken en ze bloedde uit haar oren”, vertelt Montiho.

‘Dit is echt’

,,Het was erg eng. We hebben meteen onze kinderen vastgepakt, zijn naar onze auto’s gegaan en zijn zo snel mogelijk vertrokken”, aldus Kimberlee Coronado, die de parade met haar gezin bijwoonde. Eén van haar kinderen, de 12-jarige Ashlee, was eerst heel blij om de optocht te zien, maar daar kwam snel verandering in. ,,Toen ik de auto zag, dacht ik eerst dat hij deel uitmaakte van de parade. En dan wist ik... dit is echt. We waren allemaal aan het schreeuwen”, zegt het meisje.

,,Toen de politie arriveerde, moest iedereen de straten verlaten van de agenten. Dat zorgde voor nog meer chaos. Wij gingen schuilen in een winkel”, vertelt Kaylee Staral tegen een lokale krant. Ze benadrukt dat er erg veel kinderen aanwezig waren op de parade. ,,Ik kan me niet inbeelden hoe het was voor de kleine kinderen die daar waren, wat voor beeld zoiets nalaat in je hoofd. Ik ben nog steeds in shock”, aldus Staral.

Openbaar aanklager

‘Wat er vandaag in Waukesha is gebeurd, is ziekmakend’, twittert de openbaar aanklager van Wisconsin, Josh Kaul. ‘Ik heb er alle vertrouwen in dat de verantwoordelijken terecht zullen staan.’ De senator van Wisconsin, Ron Johnson, schrijft dat zijn gedachten bij de slachtoffers en nabestaanden zijn. Hij bedankt alle politieagenten en de ambulancemedewerkers die in actie kwamen.

Joe Biden

Het Witte Huis liet weten dat president Joe Biden is geïnformeerd over de gebeurtenissen in Waukesha. ,,Het Witte Huis volgt de situatie op de voet. We leven mee met iedereen die is getroffen door dit verschrikkelijke voorval”, meldt een regeringsfunctionaris. Die zei ook dat de lokale autoriteiten hulp is aangeboden.

Waukesha viert dit jaar zijn 125-jarig bestaan met diverse feestelijkheden verspreid over het jaar. De optocht is traditiegetrouw de aftrap van het winterseizoen in de voorstad van Milwaukee.

De rode auto rijdt op hoge snelheid achterop een fanfare van een plaatselijke school.

