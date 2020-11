Ooggetuige aanslag Wenen: ‘Ze vuurden minstens honderd kogels af net buiten ons gebouw’

Bij aanslagen op zes plekken in de Oostenrijkse hoofdstad Wenen gisteravond zijn vier mensen om het leven gekomen. Verschillende ooggetuigen laten weten dat de daders in het wilde weg begonnen te schieten. ,,Ze vuurden minstens honderd kogels af.”

Door het warme najaarsweer waren veel mensen de stad in getrokken. Rabijn Schlomo Hofmeister zag vanuit zijn raam hoe ten minste één persoon schoot op mensen die buiten op het terras zaten in de buurt van de belangrijkste synagoge van de stad. ,,Ze vuurden minstens 100 kogels af net buiten ons gebouw”, zei Hofmeister.

Als gevolg daarvan renden mensen in paniek weg, achtervolgd door de aanvaller. Volgens Hofmeister ging de schutter meerdere bars af. Hij belde de politie, die ‘nooit kwam’, maar die uiteindelijk met speciale eenheden uitrukte. ,,Ineens werden overal bij de deuren speciale units geplaatst. De politie belde aan om te vragen naar eventuele gewonden en ik hoorde geschreeuw vanuit de bar: ‘Ja, er zijn hier twee gewonden! En hier is er ook een’.”

Niet in Oostenrijk

Jimmy Eroglu zat in zijn café toen mensen naar binnen begonnen te rennen. ,,Mijn gasten waren buiten en begonnen plotseling naar binnen te stormen, dus ik ging ook kijken en vroeg wat er aan de hand was. Ze zeiden dat er werd geschoten”, vertelde hij aan nieuwszender CNN.

Eroglu stak zijn hoofd naar buiten om te zien wat er aan de hand was en hoorde ‘minstens 15 schoten’. ,,Ik kan dit nog steeds niet geloven. We vreesden allemaal voor ons leven.” Hij deed de deuren van het café op slot en zei dat iedereen binnen moest blijven. Niet meer dan drie minuten later was de politie ter plaatse, zei hij. ,,Dit zie je alleen in Amerika, Irak of Afghanistan, maar niet hier in Oostenrijk”, aldus Eroglu.

Schuilen

De Belgische Luca Caveur moest zeker vijf uur lang schuilen in een restaurant. ,,We keken uit het raam en zagen heel wat mensen wegrennen van de grote winkelstraat. Er heerste paniek, en overal waren politiemensen met geweren. Echt heel heftig om te zien. Uiteindelijk zijn we via berichtjes van vrienden en sociale media te weten gekomen dat er meerdere schutters het vuur hadden geopend.”

Er zat maar één ding op: schuilen. ,,Zeker vijf uur lang hebben we moeten wachten. Mensen waren constant aan het bellen, sommigen leken angstig. Het was een vreemde sfeer.” Ook naar huis gaan voelde raar aan. ,,De politie heeft ons laten weten wanneer we weer naar buiten mochten, dat was om 02.00 uur ’s nachts ongeveer. Het centrum van Wenen was ook afgesloten, dus we moésten een stukje wandelen terwijl er nog één of meerdere schutters vrij rondliepen. En dat was toch wel met angst en beven. Uiteindelijk hebben we gelukkig vrij snel een taxi gevonden en zijn we veilig thuisgekomen.”

Helikopters en sirenes

De Nederlandse Ymen van der Meij werkt in een casino in Wenen, maar was gisteren toevallig vrij. ,,Collega’s hebben tot 02.00 uur binnen moeten blijven tot ze uiteindelijk onder begeleiding naar huis zijn gebracht. Toen ik op het balkon stond, hoorde ik constant helikopters overvliegen en sirenes loeien”, meldt hij via Facebook.

Carmen Verheijen laat weten: ,,Het is akelig stil op straat.” En Nathalie Hensgens: ,,Het is een raar gevoel nu de straat op te moeten.”

