Ontvoerder van wekenlang vermiste Australische kleuter Cleo bekent schuld

ABC noemt de verklaring van de verdachte een verrassende ontwikkeling in de zaak. De verdwijning van Cleo hield Australië vorig jaar wekenlang bezig. Het kind verdween ‘s nachts uit haar tent tijdens een kampeertocht met familie. De ouders lagen te slapen en wisten zeker dat hun dochtertje niet was weggelopen.



,,De rits van de tent was open en ze was weg’’, zegt haar moeder. Cleo lag te slapen naast het bedje van haar pasgeboren zusje. ,,De tent was volledig open, ik draaide me om en zei tegen Jake: ze is weg.’ De verdwijning van het meisje leidde tot een enorme zoekactie in het gebied, zo'n 900 kilometer ten noorden van Perth.

Beloning van een miljoen

De speurtocht naar het verdwenen kind - zowel vanuit de lucht als op zee - leverde niets op, waarna de Australische autoriteiten een beloning van een miljoen Australische dollar uitloofden voor de tip die naar Cleo kon leiden. De politie was er op dat moment al van overtuigd dat iemand het meisje had meegenomen.



De autoriteiten vonden Cleo uiteindelijk terug in een afgesloten kamer in het huis van Kelly, die op slechts enkele minuten afstand van de moeder van het meisje woonde in de plaats Carnarvon. ,,Mijn naam is Cleo’’, sprak het meisje toen agenten haar aantroffen. ,,We nemen je mee naar je papa en mama’’, klonk het toen ze haar wegdroegen.

Geen connectie met familie

Kelly die kort na de inval in zijn woning op straat werd gearresteerd, is de enige verdachte in de ontvoeringszaak. Hij heeft volgens de politie geen connectie met de familie Smith en zou alleen hebben gehandeld. De dertiger wordt vastgehouden in een zwaarbeveiligde gevangenis in Perth.



Begin november verwondde Kelly zichzelf in zijn cel en moest hij worden overgebracht naar een ziekenhuis. Hij raakte niet levensbedreigend gewond. De man verscheen vandaag via een videoverbinding voor de rechter en bekende schuld aan de ontvoering van Cleo. Hem hangt een maximale straf van 20 jaar boven het hoofd.

Geobsedeerd door poppen

Kelly wordt op een later moment nog berecht voor andere aanklachten, zoals het aanvallen van een agent. Er wordt onderwijl steeds meer duidelijk over het privéleven van de alleenstaande man. Zo is hij volgens nieuwszender ABC geobsedeerd door poppen van het merk Bratz.



Hij bewaarde er tientallen en zou zelfs een speciale kamer in zijn huis aan het speelgoed hebben gewijd. Ook op Facebook zou hij al meerdere berichten hebben gedeeld waarin hij vertelt hoe hij ‘een ritje in de auto maakt met zijn poppen‘ of het ‘leuk vindt om hun haar te doen en selfies met hen te nemen’.

