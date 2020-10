Ontvoerde vrouw na vier jaar dood teruggevonden in Mali: ‘Een wrede misdaad’

Een Zwitserse gijzelaar die in Mali werd vastgehouden, is vermoord door haar ontvoerders. Het Zwitserse ministerie van Buitenlandse Zaken meldt in een verklaring bedroefd te zijn. De vrouw werd vier jaar geleden ontvoerd en werd vorige maand om het leven gebracht door terroristen met banden met Al-Qaeda.