Ontvoerde Insiya blijft voorlopig in India

Monaco is vol en bouwt peperdure nieuwe woonwijk op zee

11:00 Ministaatje Monaco is al jaren volgebouwd en toch staan de rijken der aarde te dringen voor een plekje in zo'n gunstig (fiscaal) klimaat. En dus gaat het prinsendom uitbreiden. Niet over land, maar in de zee. Geïnteresseerd? Voor 50.000 euro - per vierkante meter welteverstaan - heb je een appartement.