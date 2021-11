‘Ontvoerde’ Franse jogster (17) bekent te hebben gelogen: ‘Sorry voor alle commotie’

Het meisje bekende in een nieuw verhoor te hebben gelogen. ‘Ze ging op eigen houtje te voet naar Sablé-sur-Sarthe, waar ze dinsdagavond werd gevonden. Van één of meerdere ontvoerders is dus geen sprake', luidt het in een verklaring van de officier van justitie. ‘Ze zei dat het haar spijt dat ze zo’n commotie en grote mobilisatie (van tweehonderd speurders, red.) heeft veroorzaakt en zal het onderwerp zijn van een procedure voor aangifte van een denkbeeldig misdrijf. De verwondingen die te zien waren, zou ze per ongeluk opgelopen hebben. Haar T-shirt maakte ze zelf kapot met een schaar.’