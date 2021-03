Ontspoorde demonstratie in Luik: ‘Relschoppers kwamen zelfs uit Frankrijk’

Door de rellen in Luik zaterdagmiddag zijn negen mensen in het ziekenhuis beland, onder wie vijf agenten. Dat meldt het Belgische VRT Nieuws . Volgens de burgemeester van Luik kwamen er zelfs relschoppers uit Frankrijk om onrust te stoken.

De aanleiding voor de samenkomst in het centrum van Luik zaterdag was eigenlijk een Black Lives Matter-protest. Omdat eerder deze week een zwarte vrouw hardhandig is gearresteerd door politieagenten in de stad. Beelden van de arrestatie gingen rond op sociale media.

Motoragent aangevallen

Nadat een motoragent zaterdagmiddag door een groepje jongeren werd aangevallen, sloeg de sfeer om van een demonstratie naar rellen. Het ging niet meer over de vier agenten die een zwarte vrouw hadden opgepakt, maar er werd geschreeuwd en spullen werden vernield. Meerdere winkels zijn geplunderd.

Etalages werden kapotgesmeten met stenen. Er is ook gegooid met stenen naar het politiebureau in Luik. Op het stadhuis sneuvelden ruiten door relschoppers. De politie reageerde met traangas en waterwerpers. Rond 19.00 uur keerde de rust weer terug in Luik. Ondernemers in de binnenstad waren niet te spreken over de gebeurtenis, schrijft VRT Nieuws. ,,Dat hadden we kunnen missen als kiespijn in deze moeilijke tijden als kleine zelfstandige”, aldus een ondernemer.

Journalisten bedreigd

In totaal waren er zo'n 250 agenten op de been. De burgemeester van Luik, Willy Demeyer, heeft het gevoel dat de ophef rond de arrestatie is misbruikt als reden om te rellen. ,,Een deel van de onruststokers kwam niet uit Luik, maar uit Brussel en zelfs uit Frankrijk.”

Agenten zullen zaterdagavond blijven surveilleren in Luik. Zeker negen mensen zijn opgenomen in het ziekenhuis, onder wie vijf agenten. Ook zijn journalisten bedreigd.

© BELGA