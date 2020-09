Ontsnapte pedofiel die net over Brabantse grens meisjes misbruikte opgepakt in Spanje

Gevlucht

Enkele jaren geleden vroeg Goffrey V. een voorwaardelijke invrijheidstelling na zijn tweede zware veroordeling. De rechtbank ging daar op in, maar er was wel één strenge en duidelijke voorwaarde aan verbonden. De man moest zich laten opnemen in een gespecialiseerde psychiatrische instelling.

Dat deed de man ook. Hij verbleef sinds die tijd in de instelling Sint-Lucia in Sint-Niklaas. ,,Maar daar is de man op 30 juli van dit jaar gaan lopen”, zegt Kristof Aerts van het parket in Antwerpen. ,,We zijn toen onmiddellijk na die feiten een procedure opgestart bij de rechtbank om de voorlopige invrijheidstelling in te trekken. Ondertussen wisten de onderzoekers dat hij in Spanje verbleef en is er vrijwel onmiddellijk een Europees aanhoudingsbevel naar Spanje gestuurd en werd hij vrij snel opgespoord en in de boeien geslagen.”