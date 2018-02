Ontsnapte paarden rennen over Britse snelweg

Sa­tu­dar­ah-kop­stuk weer opgepakt in Oostenrijk

20:30 Een van de oprichters van motorbende Satudarah, Michel B., is voor de tweede keer in korte tijd aangehouden in Oostenrijk. Hij was eerder deze week nog door de Oostenrijkse rechter op borgtocht vrijgelaten. ,,Maar wij willen hem echt heel graag gewoon in hechtenis hebben'', licht een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) toe.