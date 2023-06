Ontploffingsgevaar door grote bosbranden op voormalig militair oefenterrein in Duitsland

Coronare­gels nekken Boris Johnson alsnog: oud-pre­mier stapt per direct op als parlements­lid

Boris Johnson stapt op als parlementslid in het Lagerhuis. Dat maakt de oud-premier van Groot-Brittannië vrijdagavond bekend. Aanleiding is het liegen over het partygate-schandaal, over de feestjes die op het kantoor van de premier zijn gehouden in coronatijd. Dat maakt - voor nu - een einde aan zijn politieke carrière.