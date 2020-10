Onschuldige voetbalfan (48) overlijdt vijf jaar na aanval door hooligans: ‘Het zijn monsters’

Een Britse voetbalsupporter (48) die vijf jaar geleden levensbedreigend gewond raakte na een aanval door agressieve hooligans, is in de nacht van dinsdag op woensdag overleden aan de gevolgen van hersenbeschadiging. Dat bevestigt betaald voetbalclub Cambridge United, waar het slachtoffer groot fan van was, in een verklaring. ,,Rust zacht, Simon. We blijven voor altijd bij je.”

De 48-jarige Simon Dobbin stierf in zijn slaap in zijn eigen huis in Suffolk, in het bijzijn van zijn echtgenote. De vader van drie kinderen kon al jaren niet meer lopen of praten vanwege de zeer ernstige mishandeling die in maart 2015 plaatsvond. Dobbin was na een voetbalwedstrijd op weg naar de kroeg toen hij opeens in een hinderlaag werd gelokt door circa twintig hooligans. Ze renden zomaar op hem af en schopten en sloegen hem dusdanig hard dat hij een jaar lang in het ziekenhuis moest blijven.

Na de aanval, die zeker negentig seconden duurde, had Dobbin zeker zeven minuten geen hartslag. Hierdoor liep hij ernstige hersenbeschadiging op, met grote gevolgen. Zo zou hij nooit meer kunnen lopen of praten en was hij voor de rest van zijn leven afhankelijk van gespecialiseerde hulp. Artsen vertelden zijn familie dat ze rekening moesten houden met een mogelijke verslechtering van zijn gezondheid. In de nacht van dinsdag op woensdag bleek dat hij zijn strijd moest opgeven.

Geschokt

De politie reageert geschokt op zijn overlijden en laat weten opnieuw naar de zaak te kijken. Mogelijk kunnen de vechtersbazen aangeklaagd worden voor doodslag danwel moord. ,,Onze gedachten gaan naar Simons’ familie en vrienden in deze zeer moeilijke tijd. We zullen het eerste onderzoek herzien om vast te stellen of we verdere actie moeten ondernemen”, luidt de verklaring. Twaalf mannen zijn reeds veroordeeld voor betrokkenheid bij de vechtpartij. De officier van justitie omschreef hen tijdens de rechtszaak als een ‘roedel wolven’ die op oorlogspad waren.

Inmiddels zijn alle hooligans weer op vrije voeten. Dat deed de echtgenote van Dobbin veel verdriet, liet ze begin dit jaar weten. ,,Het voelt als een klap in het gezicht. Elke keer als ik naar Simon kijk, zie ik de schade die ze hem hebben aangericht. Het zijn monsters. Ze hebben niet nagedacht over wat ze aan het doen waren.”

Drie mannen werden veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijf jaar. Een van hen, Ryan Carter, was de laatste van de bende die in februari van dit jaar werd vrijgelaten.

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.

Wraakactie

Uit onderzoek bleek dat Dobbin het willekeurige slachtoffer was van een vergeldingsactie. De hooligans wilden wraak nemen vanwege een eerdere vechtpartij op de dag, waarbij Dobbin niet eens betrokken was. De politie omschreef de voetbalfanaat als ‘een door en door fatsoenlijke man’ die het ‘volkomen onschuldige slachtoffer was van een niet uitgelokte, woeste aanval’.

Dobbin verbleef na de aanval in drie verschillende ziekenhuizen. Hij keerde na een jaar terug naar zijn echtgenote om thuis verder te revalideren. In een interview met de lokale krant Southend Echo toont de vrouw van Dobbin haar verdriet. ,,De aanvallers hebben gekregen wat ze wilden. Hij is nu weg. Ze hebben zijn leven en dat van ons vernietigd. Hij was 48, hij had in de bloei van zijn leven moeten staan. Ik kan het gewoon niet geloven.“

Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt. Pas je cookie instellingen hier aan.