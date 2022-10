Onschuldige man na 38 jaar vrijgelaten uit Amerikaanse gevangenis

Een man die ten onrechte tot levenslang was veroordeeld, is na 38 jaar gevangenisstraf vrijgelaten uit een Californische gevangenis. ,,Ik sta hier niet als een verbitterd man”, zei de 69-jarige Maurice Hastings op een persconferentie in Los Angeles. De man werd vrijgelaten na een dna-analyse.

Hij werd beschuldigd van het ontvoeren, seksueel misbruiken en doodschieten van een 30-jarige vrouw in Inglewood (Californië) in 1983. Haar lichaam werd gevonden in de kofferbak van haar auto. Maanden later werd Hastings gearresteerd en in 1988 tot levenslang veroordeeld.

Hastings heeft altijd ontkend dat hij de dader was. Dna-analyse heeft hem nu gelijk gegeven. Hij vroeg daar al om in 2000, maar kreeg die toen niet. Het was pas nadat het Los Angeles Innocence Project op de hoogte gebracht werd, dat de man kon worden vrijgepleit.

Spermasporen

In juni wees een dna-test uit dat de spermasporen die op het lichaam van het slachtoffer waren gevonden, niet van Hastings afkomstig waren. Zij werden deze maand via een databank gekoppeld aan een gevangene die in 2020 stierf en een lange straf uitzat voor andere gevallen van ontvoering en verkrachting.

Openbaar aanklager George Gascón noemde de onterechte veroordeling voor moord ‘een verschrikkelijk onrecht’.

Bekijk onze nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: