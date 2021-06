Onrust over mogelijke problemen met Chinese kernreactor

Gokver­slaaf­de non (79) bedonderde katholieke school jarenlang, overlijdt mogelijk in gevangenis

10 juni In het aartsbisdom van Los Angeles is geschokt gereageerd op het nieuws dat een voormalige non over een periode van tien jaar een bedrag van 835.000 dollar (bijna 700.000 euro) heeft gestolen van een katholieke school in Californië. Dat deed ze om haar gokverslaving te financieren, melden openbaar aanklagers op basis van onderzoek. De inmiddels gepensioneerde zuster heeft alle beschuldigingen bekend. ,,Ze heeft spijt van de problemen die ze heeft veroorzaakt”, melden haar advocaten.