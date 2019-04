Onrust in Venezuela over mogelijke staatsgreep

Live videoDe Venezolaanse oppositieleider Juan Guaidó heeft militairen opgeroepen om de straat op te gaan om ‘de Venezolaanse grondwet te verdedigen’. Hij vraagt aan de burgers om de militairen die zijn kant kiezen te steunen. Volgens de politicus is zijn plan om de zittende president Maduro te verdrijven in de laatste fase aanbeland. De huidige regering spreekt van een poging tot een militaire staatsgreep.

Volksheld Guaidó probeert al veel langer om president Nicolás Maduro uit het zadel te wippen, eerder riep hij zichzelf al uit tot interim-president en kreeg daarbij steun van een groot aantal landen, waaronder Nederland en de Verenigde Staten. Op Twitter spreekt hij vandaag over ‘de laatste fase van Operatie Vrijheid’.

In de straten van de Venezolaanse hoofdstad Caracas is het tot heftige schermutselingen gekomen tussen het regeringsleger en demonstranten die het aftreden van president Nicolás Maduro eisen. De rellen braken uit nadat enkele militairen zich achter de activisten hadden geschaard. Op beelden van lokale media is te zien dat demonstranten stenen en benzinebommen naar pantserwagens gooien. Een van de wagens rijdt daarbij in op een groep actievoerders. Of daar gewonden door zijn gevallen is niet duidelijk.

Huisarrest

Opvallend genoeg deed Guaidó zijn oproep om Maduro af te zetten vandaag in gezelschap van militairen en oppositieleider Leopoldo López. Die actie wordt internationaal gezien als een forse provocatie aan het adres van de huidige machthebbers. López heeft namelijk al jaren huisarrest, volgens Maduro omdat de oppositieleider aangezet zou hebben tot rellen. Ook López riep burgers vandaag op om vreedzaam de straat op te gaan.

Volledig scherm Juan Guaidó (met de megafoon) en oppositieleider Leopoldo López (rechts) © AP

Het is nog onduidelijk of de oproep van Guaidó succes heeft. Voor morgen staat in ieder geval een grote betoging gepland tegen de regering.

Volgens de minister van Defensie van Venezuela is er slechts sprake van een ‘daad van agressie’ van een kleine groep militairen. De legerleiding staat volgens de minister onverkort achter de zittende president Maduro. De minister van Buitenlandse Zaken Jorge Arreaza zegt dat de gepoogde coup is gepland door Washington. Hij geeft hier echter geen bewijs voor.

Het verwijt dat de VS achter de mogelijke staatsgreep zit, klinkt al langer. Venezuela en haar bondgenoten vinden dat het land uit eigenbelang een coup in Venezuela orkestreert. Ook heeft Arreaza al vaker individuele Amerikanen beschuldigd zich te moeien in Venezolaanse aangelegenheden.

Secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres heeft opgeroepen tot terughoudendheid, volgens persbureau Reuters. Hij stelt dat ‘alle partijen alle vormen van geweld moeten voorkomen en onmiddellijk stappen moeten nemen om de kalmte terug te laten keren’.

Reisadvies

Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft vandaag het reisadvies voor Venezuela aangescherpt. Het ministerie heeft dat gedaan na de berichten over een opstand in het leger en onrust op straat. De Nederlandse ambassade in Caracas volgt de situatie op de voet. Nederlanders in het land wordt geadviseerd niet onnodig de straat op te gaan.

Ook adviseert het departement niet te reizen naar het grensgebied met Colombia en Brazilië. Ook zouden mensen er goed aan doen de deelstaten Zulia, Tachira, Barinas, Apure en Amazonas te mijden. ,,Reis en verblijf alleen in de rest van Venezuela als dit noodzakelijk is’', stelt het ministerie op de site.

Het advies voor reizigers is verder familie en vrienden te laten weten hoe het gaat en het nieuws te volgen.