Onhandige buschauffeur richt ravage aan: ‘Ik dacht dat het onweer was’

‘Jongetje (9) dat moeder doodschoot wilde ook buurmeisje zien sterven’

12:47 In de Amerikaanse staat Michigan is een 9-jarige jongen gisteren aangeklaagd voor de moord op zijn adoptiemoeder. De 51-jarige Pauline Randol werd maandagochtend in haar woning in Fawn River Township doodgeschoten met een geweer. Het vermeende dadertje, dat geestelijke problemen heeft, zou eerder nog hebben gedreigd zijn 8-jarige buurmeisje dood te steken.