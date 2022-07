Ongewapende zwarte man doorzeefd met 60 kogels tijdens arrestatie in VS

Een ongewapende zwarte man is vorige week in de Verenigde Staten om het leven gekomen door zeker zestig politiekogels. Dat blijkt uit videobeelden die zondag door de politie van Akron, in de staat Ohio, zijn vrijgegeven.

De 25-jarige Jayland Walker werd op 27 juni staande gehouden bij een verkeerscontrole. Toen de man te voet op de vlucht sloeg, werd hij achtervolgd door zeker acht politieagenten. Volgens een verklaring van de agenten waren ze ervan overtuigd dat Walker vanuit de auto op hen had geschoten en vreesden ze dat hij opnieuw het vuur op hen zou openen, zo verklaarden de autoriteiten zondag op een persconferentie.

Het is onduidelijk hoeveel schoten er precies tijdens de achtervolging zijn afgevuurd, maar Walker liep meer dan 60 schotwonden op. Volgens een advocaat van de familie van Walker bleven agenten schieten, zelfs nadat hij al op de grond lag. In de auto van de man trof de politie later een vuurwapen aan, maar het is nog onduidelijk of daar ook mee is geschoten.

Onderzoek

De burgemeester noemde de schietpartij “hartverscheurend” en vroeg de gemeenschap om de kalmte te bewaren. De politie van Akron voert een afzonderlijk intern onderzoek uit naar de vraag of de agenten de regels of het beleid van de afdeling hebben overtreden.

De bij de schietpartij betrokken agenten zijn hangende het onderzoek met administratief verlof gestuurd, wat in dergelijke gevallen gebruikelijk is. Zeven van hen zijn wit en één is zwart, volgens de afdeling. Hun diensttijd bij de politie van Akron varieert van anderhalf tot zes jaar.

Volledig scherm Demonstranten verzamelen zich bij het gerechtsgebouw in Akron. © AFP

Vreedzaam protest

Demonstranten verzamelden zich zondag voor het gerechtsgebouw van Akron nadat de video was vrijgegeven. NAACP-president Derrick Johnson zei in een verklaring dat de dood van Walker ‘geen zelfverdediging, maar moord’ was. De familie van Walker zei gerechtigheid te willen, maar riep ook op tot vrede. Een van de advocaten, Bobby DiCello, noemde de uitbarsting van politiegeweld buitensporig en onredelijk.

De familie van Walker zei in het duister te tasten over de reden waarom Walker op de vlucht sloeg voor de politie. Walker rouwde om de recente dood van zijn verloofde, maar zijn familie maakte zich verder geen zorgen, en hij was geen crimineel, zei DiCello. ,,Ik hoop dat we ons goed in ons hoofd prenten dat Jayland ongewapend was toen hij over die parkeerplaats rende’’, aldus DiCello.

Volledig scherm Advocaat Bobby DiCello houdt een foto van Jayland Walker omhoog. © via REUTERS

Volledig scherm Op de voorstoel van de auto van Walker trof de politie een vuurwapen aan. © via REUTERS