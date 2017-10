Ongelukkige val kost oudste marathonloopster (94) het leven

Thompson werd op 6 oktober opgenomen in een verpleeghuis nadat ze was gevallen tijdens het uitdelen van cadeautjes aan buren in een woon- en zorgcomplex voor zelfstandig wonende senioren, zegt haar zoon Brenneman in de Charlotte Observer.

De grootmoeder van elf kleinkinderen werd in 2015 een 'lieveling van de media' toen ze op 92-jarige leeftijd door de straten van San Diego rende en in haar leeftijdscategorie een wereldrecord vestigde tijdens de San Diego Rock 'n Roll Marathon. Ze finishte in 7 uur, 24 minuten en 36 seconden, gekleed in een paarse outfit - schoenen, shorts, trainingsshirt en honkbalpetje - en witte panties die het verband om beenwonden als gevolg van bestraling tegen plaveiselcarcinoom (huidkanker) moesten verbergen. De tijd leverde haar een plaats op in het Guinness Book of World Records.



Thompson, een gepensioneerde concertpianiste en drievoudig kankeroverlevende, liep haar eerste marathon op haar 76e.